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Седокова высказалась по поводу «срока годности женщины» 

Ирина Лебедева 11 минут назад
Седокова высказалась по поводу «срока годности женщины»
Фото: Instagram
Бывшая солистка группы ВИА Гра Анна Седокова разместила в соцсети большой пост о женской самооценке.
Поводом для написания «руководства для женщин» послужили злобные комментарии по поводу ее собственного бракосочетания с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«Каков срок годности у женщины?

«Старуха», «Бабе почти 40 лет, а она все песни о малолетской любви поёт!»

Это краткий пересказ некоторых комментов под моим постом со свадьбы. Свадьбы! Счастливого события! Но я в который раз задумалась, почему эти женщины, так яростно хотят, чтоб моя жизнь, как женщины закончилась?

Я помню, как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже Бабушка и носишь платочек. Прошло 25 лет, и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь!»

Седокова посоветовала подписчицам ни за что не сдаваться, любить себя, ухаживать за собой и идти к намеченной цели.

«Дело в духе! Именно эта сила и огонь внутри, а не упругая попа, привлекает и создаёт желание подпитываться и находиться рядом с человеком».

Как ранее писал «Рамблер», Анна Седокова призналась, что выплачивает ипотеку на сумму около 58 миллионов рублей. На эти деньги она приобрела квартиру площадью 1200 квадратных метров «с невероятным видом».
Видео дня. Первое фото Михаила Ефремова из колонии
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма
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