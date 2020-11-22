Седокова высказалась по поводу «срока годности женщины» 

Я помню, как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже Бабушка и носишь платочек. Прошло 25 лет, и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь!»