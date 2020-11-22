Дрожжина раскрыла сделку с вдовой Баталова

Актриса Наталья Дрожжина, которую вместе с супругом юристом Михаилом Цивиным обвиняют в мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова , раскрыла подробности сделки с его вдовой Гитаной Леонтенко. В эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ Дрожжина заявила , что Леонтенко подписала договор ренты, чтобы наследство не досталось дочери Баталова от первого брака Надежде.

По словам супругов, инициатива заключить договор ренты с пожизненным содержанием принадлежала вдове Баталова. Дрожжина отметила, что Леонтенко сама обратилась к ним и попросила оформить документы, так как знала, что Надежда Баталова, как единственная родственница актера, может претендовать на его имущество. Актриса заявила, что Леонтенко лично заключала договор и понимала, что именно подписывает.

Однако вдова актера опровергла заявление Дрожжиной. «Никогда не было никаких вопросов. У нас с Надей хорошие отношения. Надя — талантливый человек. Алеша завещание не оставлял, потому что все, что осталось от Алеши, — сберкнижка, и там то, что мы с Надей поделили», — пояснила Леонтенко. Вдова актера заявила, что документы ей «подвигали кучей», а она подписывала их, так как доверяла окружающим ее людям.

Вдова Баталова рассказала о предполагаемом хищении имущества семьи в сентябре 2020 года, обвинив в этом Дрожжину и Цивина. По словам Леонтенко, супруги обманным путем получили квартиры и лежавшие на счету денежные средства. Спустя месяц пару задержали и предъявили обвинение, однако суд отказал в аресте. Через несколько дней адвокат Дрожжиной и Цивина рассказал об их желании вернуть квартиры семье Баталова и заявил, что передачу объектов затягивает вдова актера. Однако вскоре адвокат супруги и дочери артиста отметил , что Дрожжина и Цивин не могут вернуть имущество добровольно, так как на него наложен арест.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.