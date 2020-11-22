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Дрожжина раскрыла подробности сделки с вдовой Баталова 

Lenta.ru и ещё 2 22 часа назад
Дрожжина раскрыла сделку с вдовой Баталова
Фото: РИА Новости
Актриса Наталья Дрожжина, которую вместе с супругом юристом Михаилом Цивиным обвиняют в мошенничестве с имуществом покойного актера Алексея Баталова, раскрыла подробности сделки с его вдовой Гитаной Леонтенко. В эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ Дрожжина заявила, что Леонтенко подписала договор ренты, чтобы наследство не досталось дочери Баталова от первого брака Надежде.
По словам супругов, инициатива заключить договор ренты с пожизненным содержанием принадлежала вдове Баталова. Дрожжина отметила, что Леонтенко сама обратилась к ним и попросила оформить документы, так как знала, что Надежда Баталова, как единственная родственница актера, может претендовать на его имущество. Актриса заявила, что Леонтенко лично заключала договор и понимала, что именно подписывает.
Однако вдова актера опровергла заявление Дрожжиной. «Никогда не было никаких вопросов. У нас с Надей хорошие отношения. Надя — талантливый человек. Алеша завещание не оставлял, потому что все, что осталось от Алеши, — сберкнижка, и там то, что мы с Надей поделили», — пояснила Леонтенко. Вдова актера заявила, что документы ей «подвигали кучей», а она подписывала их, так как доверяла окружающим ее людям.
Вдова Баталова рассказала о предполагаемом хищении имущества семьи в сентябре 2020 года, обвинив в этом Дрожжину и Цивина. По словам Леонтенко, супруги обманным путем получили квартиры и лежавшие на счету денежные средства. Спустя месяц пару задержали и предъявили обвинение, однако суд отказал в аресте. Через несколько дней адвокат Дрожжиной и Цивина рассказал об их желании вернуть квартиры семье Баталова и заявил, что передачу объектов затягивает вдова актера. Однако вскоре адвокат супруги и дочери артиста отметил, что Дрожжина и Цивин не могут вернуть имущество добровольно, так как на него наложен арест.
Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.
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Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , Алексей Баталов , НТВ , Москва
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