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Вдову Кобзона спросили об установке памятника мужу 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Вдову Кобзона спросили об установке памятника мужу
Фото: РИА Новости
В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что в Оружейном переулке столицы будут устанавливать памятник Иосифу Кобзону.
Определена и сумма, во что обойдется монумент, — 52 млн рублей.
Журналисты радиостанции «Говорит Москва» обратились
к вдове певца с просьбой о более подробном рассказе.
Однако Нелли Кобзон заявила, что с такой информацией не знакома, хотя вопросом увековечивания памяти супруга занимается уже три года.

«Вы знаете, я от вас это впервые слышу. Планируется он уже три года, но пока ничего у меня нет, никаких на руках данных, никаких бумаг, ничего».

Как ранее писал «Рамблер», Нелли Кобзон была госпитализирована в частную клинику Лапино с подозрением на коронавирус.
Учитывая то, что Нелли Михайловна из-за возраста находится в группе риска, родственники решили не рисковать и поместить ее под наблюдение опытных медиков.
Видео дня. Первое фото Михаила Ефремова из колонии
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Нелли Кобзон , Радиостанция "Говорит Москва"
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