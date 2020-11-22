Вдову Кобзона спросили об установке памятника мужу 

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что в Оружейном переулке столицы будут устанавливать памятник Иосифу Кобзону.
Определена и сумма, во что обойдется монумент, — 52 млн рублей.
Журналисты радиостанции «Говорит Москва» обратились
к вдове певца с просьбой о более подробном рассказе.
Однако Нелли Кобзон заявила, что с такой информацией не знакома, хотя вопросом увековечивания памяти супруга занимается уже три года.
«Вы знаете, я от вас это впервые слышу. Планируется он уже три года, но пока ничего у меня нет, никаких на руках данных, никаких бумаг, ничего».
Как ранее писал «Рамблер», Нелли Кобзон была госпитализирована в частную клинику Лапино с подозрением на коронавирус.
Учитывая то, что Нелли Михайловна из-за возраста находится в группе риска, родственники решили не рисковать и поместить ее под наблюдение опытных медиков.