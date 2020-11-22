Сын Валерии рассекретил пол будущего ребенка 

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Невестка Валерии скоро должна родить.

Молодая пара сначала скрывала беременность Лианы, которую зоркие фолловеры углядели еще на свадебных фотографиях.

И только на большом сроке Арсений Шульгин написал, что они станут родителями. Но и тогда про пол будущего малыша не было сказано ни слова.

И вот стало известно, что у Валерии будет внучка.

При этом Арсений не только написал в микроблоге, кто все-таки у них родится, но и придумал целый сюжет для видеоролика.

Будущий папа лопает большой непрозрачный воздушный шар и из него вылетают маленькие розовые воздушные шарики и сыплются лепестки роз. Девочка!

«Мальчик или девочка? Когда все друзья ждали пацана! На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка — моя сладкая принцесса, уже хотел только её», — написал Арсений в микроблоге.