Сын Валерии рассекретил пол будущего ребенка 

Невестка Валерии скоро должна родить.
Молодая пара сначала скрывала беременность Лианы, которую зоркие фолловеры углядели еще на свадебных фотографиях.
И только на большом сроке Арсений Шульгин написал, что они станут родителями. Но и тогда про пол будущего малыша не было сказано ни слова.
И вот стало известно, что у Валерии будет внучка.
При этом Арсений не только написал в микроблоге, кто все-таки у них родится, но и придумал целый сюжет для видеоролика.
Будущий папа лопает большой непрозрачный воздушный шар и из него вылетают маленькие розовые воздушные шарики и сыплются лепестки роз. Девочка!
«Мальчик или девочка? Когда все друзья ждали пацана! На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка — моя сладкая принцесса, уже хотел только её», — написал Арсений в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», 22-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин обогатился на продаже термометров во время пандемии и подарил себе на день рождения Maybach стоимостью 10 млн рублей.
Об этом молодой бизнесмен рассказал в сторис Instagram.