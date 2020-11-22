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«Моргенштерн здесь выглядит супернаивным дурилой» 

Ирина Лебедева 12 минут назад
«Моргенштерн здесь выглядит супернаивным дурилой»
Фото: Instagram
Рэпер Моргенштерн недавно похвастался, что вложил 70 миллионов в открытие ресторана в центре столицы.
Очень многие считают, что в период пандемии это не лучшее размещение средств.
Стендап-комик Данила Поперечный опасается, что Алишер потеряет деньги.
И даже в самом лучшем случае особо не заработает — он единолично потратил деньги на открытие точки общепита, но при этом делит права с партнерами.
И что это за партнеры, которые посоветовали заняться ресторанным бизнесом в самое неподходящее время?

«Моргенштерн здесь выглядит супернаивным дурилой, который вообще не вовлечен в то, что он делает», — комментирует ситуацию Данила в YouTube-подкасте «Без души».

Такого же мнения придерживается Илья Шабельников (Сатир). Он считает, что рэпер лучше заниматься музыкой — это у него реально получается.

«Он мне приятен как творческая единица. Когда он говорит о том, в чем шарит, он выглядит круто. А потом начинаются темы, в которых он плавает», — цитирует его слова СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», Моргенштерн был раскритикован гражданами Белоруссии.
14 ноября он прервал концерт в Минске, после того как некто развернул флаг местной оппозиции.
Рэпер призвал зрителей не приплетать политику к его шоу и заявил, что ему «*** (все равно. — Прим. ред.)» на то, что происходит как в Белоруссии, так и в России, и он не хочет притворяться героем-рыцарем.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Илья Шабельников , Данила Поперечный , StarHit
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