«Или фейковая новость или диагноз»: сети о появлении Заворотнюк на ТВ 

Пользователи социальных сетей были мягко, скажем, удивлены, появлением актрисы Анастасии Заворотнюк в обстановке строгой секретности на шоу «Прямой эфир» телеведущего Андрея Малахова.
Многие даже делают выводы о том, что либо серьезность заболевания «прекрасной няни» сильно преувеличена, и сейчас на этой истории будут зарабатываться большие деньги, либо слухи о записи передачи не соответствуют действительности.
Как информирует ura.news, читатели оставили под опубликованной новостью возмущенные комментарии.
«Или фейковая новость или фейковый диагноз. Похоронил любимую полтора года назад. С таким диагнозом не до Малахова, поверьте…», «Столько информации было, что уже не знаем чему верить. Поверим, когда увидим сами эту передачу или простое в хотя бы Инстаграмме», «Фриске тоже наверно планировала вернуться на сцену, всего скорее фейк, с таким заболеванием только на бога надеяться».
Как ранее писал "Рамблер", администратор одной из продакшн компаний поделилась, что ночью всех сотрудников предупредили, чтобы они не выходили из гримерных и администраторских помещений, так как на киностудию приедет актриса, и видеть ее запрещается.
Сотрудники решили, что ночью приезжала именно Анастасия Заворотнюк.