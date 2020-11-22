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«Или фейковая новость или диагноз»: сети о появлении Заворотнюк на ТВ 

Ирина Лебедева 16 минут назад
«Или фейковая новость или диагноз»: сети о появлении Заворотнюк на ТВ
Фото: РИА Новости
Пользователи социальных сетей были мягко, скажем, удивлены, появлением актрисы Анастасии Заворотнюк в обстановке строгой секретности на шоу «Прямой эфир» телеведущего Андрея Малахова.
Многие даже делают выводы о том, что либо серьезность заболевания «прекрасной няни» сильно преувеличена, и сейчас на этой истории будут зарабатываться большие деньги, либо слухи о записи передачи не соответствуют действительности.
Как информирует ura.news, читатели оставили под опубликованной новостью возмущенные комментарии.

«Или фейковая новость или фейковый диагноз. Похоронил любимую полтора года назад. С таким диагнозом не до Малахова, поверьте…», «Столько информации было, что уже не знаем чему верить. Поверим, когда увидим сами эту передачу или простое в хотя бы Инстаграмме», «Фриске тоже наверно планировала вернуться на сцену, всего скорее фейк, с таким заболеванием только на бога надеяться».

Как ранее писал "Рамблер", администратор одной из продакшн компаний поделилась, что ночью всех сотрудников предупредили, чтобы они не выходили из гримерных и администраторских помещений, так как на киностудию приедет актриса, и видеть ее запрещается.
Сотрудники решили, что ночью приезжала именно Анастасия Заворотнюк.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов
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