«Или фейковая новость или диагноз»: сети о появлении Заворотнюк на ТВ 

«Или фейковая новость или фейковый диагноз. Похоронил любимую полтора года назад. С таким диагнозом не до Малахова, поверьте…», «Столько информации было, что уже не знаем чему верить. Поверим, когда увидим сами эту передачу или простое в хотя бы Инстаграмме», «Фриске тоже наверно планировала вернуться на сцену, всего скорее фейк, с таким заболеванием только на бога надеяться».