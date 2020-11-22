«Омерзительная дрянь»: Лазарев о творчестве Богомолова

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Константин Богомолов — режиссер нынче модный. Однако далеко не всем нравится его интерпретации произведений считающихся классикой.

Так, актер Лазарев-младший весьма нелицеприятно высказался о его работе во время интервью Петру Лидову в рамках YouTube-шоу «Изолента Live».

Лазарев рассказал, что, когда Богомолов работал в «Ленкоме», то поначалу Марк Захаров , его художественный руководитель, был от него в восторге. Но потом наступило разочарование.

Константин поставил в «Ленкоме» два спектакля, оба основанные на отечественной классике. Это « Борис Годунов » и «Идиот». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Молодую актрису, которая играла Настасью Филипповну, как с возмущением сообщил Лазарев, режиссер

«раздел донага, посадил за решетку, и она детским голосом рассказывала про менструальную кровь».

А еще в спектакле, поставленном Богомоловым, есть эпизод, когда «Пушкин пошел пописать в кусты».

В результате этих сомнительных новаций, как жестко отметил Лазарев,

«Превращаются эти два произведения русского искусства в омерзительную дрянь».

Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов не устают признаваться друг другу в чувствах.

Недавно Ксения Анатольевна поздравила мужа с получением награды, напомнив ему (и широкой общественности), о том, что очень им гордится.

Тут же режиссер «Содержанок» решил поразмышлять о профессиональной деятельности жены и, не жалея эпитетов, в очередной раз выразил свое восхищение ею.