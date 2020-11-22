«Омерзительная дрянь»: Лазарев о творчестве Богомолова

Константин Богомолов — режиссер нынче модный. Однако далеко не всем нравится его интерпретации произведений считающихся классикой.
Так, актер Лазарев-младший весьма нелицеприятно высказался о его работе во время интервью Петру Лидову в рамках YouTube-шоу «Изолента Live».
Лазарев рассказал, что, когда Богомолов работал в «Ленкоме», то поначалу Марк Захаров, его художественный руководитель, был от него в восторге. Но потом наступило разочарование.
Константин поставил в «Ленкоме» два спектакля, оба основанные на отечественной классике. Это «Борис Годунов» и «Идиот». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Молодую актрису, которая играла Настасью Филипповну, как с возмущением сообщил Лазарев, режиссер
«раздел донага, посадил за решетку, и она детским голосом рассказывала про менструальную кровь».
А еще в спектакле, поставленном Богомоловым, есть эпизод, когда «Пушкин пошел пописать в кусты».
В результате этих сомнительных новаций, как жестко отметил Лазарев,
«Превращаются эти два произведения русского искусства в омерзительную дрянь».
Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов не устают признаваться друг другу в чувствах.
Недавно Ксения Анатольевна поздравила мужа с получением награды, напомнив ему (и широкой общественности), о том, что очень им гордится.
Тут же режиссер «Содержанок» решил поразмышлять о профессиональной деятельности жены и, не жалея эпитетов, в очередной раз выразил свое восхищение ею.