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«Превращает искусство в омерзительную дрянь»: Лазарев о Богомолове 

Ирина Лебедева 10 минут назад
«Омерзительная дрянь»: Лазарев о творчестве Богомолова
Фото: РИА Новости
Константин Богомолов — режиссер нынче модный. Однако далеко не всем нравится его интерпретации произведений считающихся классикой.
Так, актер Лазарев-младший весьма нелицеприятно высказался о его работе во время интервью Петру Лидову в рамках YouTube-шоу «Изолента Live».
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Лазарев рассказал, что, когда Богомолов работал в «Ленкоме», то поначалу Марк Захаров, его художественный руководитель, был от него в восторге. Но потом наступило разочарование.
Константин поставил в «Ленкоме» два спектакля, оба основанные на отечественной классике. Это «Борис Годунов» и «Идиот». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Молодую актрису, которая играла Настасью Филипповну, как с возмущением сообщил Лазарев, режиссер

«раздел донага, посадил за решетку, и она детским голосом рассказывала про менструальную кровь».

А еще в спектакле, поставленном Богомоловым, есть эпизод, когда «Пушкин пошел пописать в кусты».

В результате этих сомнительных новаций, как жестко отметил Лазарев,

«Превращаются эти два произведения русского искусства в омерзительную дрянь».

Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов не устают признаваться друг другу в чувствах.
Недавно Ксения Анатольевна поздравила мужа с получением награды, напомнив ему (и широкой общественности), о том, что очень им гордится.
Тут же режиссер «Содержанок» решил поразмышлять о профессиональной деятельности жены и, не жалея эпитетов, в очередной раз выразил свое восхищение ею.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Петр Лидов , Марк Захаров , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Борис Годунов , Московский комсомолец
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