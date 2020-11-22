«Скоро у нас будет ребенок!» Алибасов шокировал публику 

Судя по появившемся в инстаграме видеоролике, Бари Алибасов опять попадет в эпицентр внимания публики.

73-летний «нанаец» продемонстрировал себя в объятиях пышнотелой молодухи, одетой весьма легко.

Радостный Бари Каримович гладит бедра красотки и публично признается ей в любви. Если верить написанному, то у любви созревает уже и плод.

«Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!», — гласит восторженная подпись под роликом.

Напомним, что у продюсера группы «На-На» еще не расторгнут брак с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной. И не завершено дело о дарениях и продажах ее жилплощади.

И тот указание о проверке своему ведомству выдал, — рассказывает «Комсомольская Правда».

Появление на первом плане молодой любовницы родственников эпатажного шоумена сильно встревожила.

Сын Бари Каримовича, недавно устраивавший отца в психиатрическую клинику, нанял адвоката для проведения расследования по поводу личности этой женщины.

Надо отметить, что после истории с «Кротом», а также сериала с имуществом Федосеевой-Шукшиной, доверие к информации, поступающей от Алибасова и его сына, колеблется где-то в районе нулевой отметки.

Слишком много полуправды и откровенной лжи было намешано вокруг отношений в этой семье.

Вот и сейчас основная версия хейтеров — неуемная жажда хайпа и его монетизации.