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«Скоро у нас будет ребенок!» Алибасов шокировал публику 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
«Скоро у нас будет ребенок!» Алибасов шокировал публику
Фото: РИА Новости
Судя по появившемся в инстаграме видеоролике, Бари Алибасов опять попадет в эпицентр внимания публики.
73-летний «нанаец» продемонстрировал себя в объятиях пышнотелой молодухи, одетой весьма легко.
Радостный Бари Каримович гладит бедра красотки и публично признается ей в любви. Если верить написанному, то у любви созревает уже и плод.

«Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!», — гласит восторженная подпись под роликом.

Напомним, что у продюсера группы «На-На» еще не расторгнут брак с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной. И не завершено дело о дарениях и продажах ее жилплощади.
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Пожилая актриса обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи в расследовании.
И тот указание о проверке своему ведомству выдал, — рассказывает «Комсомольская Правда».
Появление на первом плане молодой любовницы родственников эпатажного шоумена сильно встревожила.
Сын Бари Каримовича, недавно устраивавший отца в психиатрическую клинику, нанял адвоката для проведения расследования по поводу личности этой женщины.
Надо отметить, что после истории с «Кротом», а также сериала с имуществом Федосеевой-Шукшиной, доверие к информации, поступающей от Алибасова и его сына, колеблется где-то в районе нулевой отметки.
Слишком много полуправды и откровенной лжи было намешано вокруг отношений в этой семье.
Вот и сейчас основная версия хейтеров — неуемная жажда хайпа и его монетизации.

«Жаль, что таланты растрачены и в таком почтенном возрасте перестает иметь в себе уважение за счёт дешёвого хайпа», «Потом прямая дорога на шоу пусть говорят», «А кто снимает этот цирк? Сынок?»

Как ранее писал «Рамблер», продюсер Барии Алибасов подал апелляцию и намерен вернуть подаренную ему ранее женой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, квартиру в Москве.
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Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Бари Алибасов , СКР , Комсомольская правда
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