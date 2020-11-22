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«Сидим без денег»: Дронов из «Ворониных» рассказал о бедственном положении актеров сериала

Teleprogramma.pro
30 минут назад
Актер Георгий Дронов, который сыграл главную роль в сериале «Воронины», в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о бедственном положении актеров из этого фильма.
"После смерти Клюева жизнь остановилась"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Да, мы сидим без денег. Любой человек из нашей съемочной группы понимает, что с уходом из жизни нашего экранного папы Бориса Клюева жизнь «Ворониных» остановилась. Я основной кормилец в семье. Не служу в академическом театре. Все мои роли коммерческие. Сейчас нет финансовой поддержки из-за коронавируса».
Как отметил актер, один из банков, где у него кредит, пошел ему навстречу.
«Они заморозили выплату кредита на полгода. Я могу работать дворником и педагогом, постановщиком и воспитателем. Но меня готовили к актерской карьере, поэтому я не понимаю, зачем мне теперь компьютером забивать гвозди», - заявил он.
Сериал «Воронины» шел на канале СТС в течение десяти лет. После смерти Бориса Клюева его дальнейшая судьба неизвестна.
Шоу-бизнес,Георгий Дронов,Борис Клюев,НТВ,
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