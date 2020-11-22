"После смерти Клюева жизнь остановилась"

«Да, мы сидим без денег. Любой человек из нашей съемочной группы понимает, что с уходом из жизни нашего экранного папы Бориса Клюева жизнь «Ворониных» остановилась. Я основной кормилец в семье. Не служу в академическом театре. Все мои роли коммерческие. Сейчас нет финансовой поддержки из-за коронавируса».
«Они заморозили выплату кредита на полгода. Я могу работать дворником и педагогом, постановщиком и воспитателем. Но меня готовили к актерской карьере, поэтому я не понимаю, зачем мне теперь компьютером забивать гвозди», - заявил он.