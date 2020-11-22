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«Я тебя очень люблю!»: Татьяна Власова о последних словах Армена Джигарханяна перед смертью 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Жена рассказала о предсмертном признании Джигарханяна
Фото: globallookpress.com
Как отметила его вторая жена, актер никогда не жаловался на жизнь.
Вторая жена народного артиста Армена Джигарханяна актриса Татьяна Власова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о последних словах супруга перед смертью. Татьяна Власова. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Он мне сказал: «Я тебя очень люблю». У него была в тот момент уже мученическая улыбка. И на следующий день его не стало. Он мужественный человек, мужчина. Никогда не жаловался. Он был великий человек и актер».

Татьяна Власова Как отметила Власова, однажды она задала мужу вопрос: «А что ты для себя попросишь?» «Он тогда ответил: „А для себя просить стыдно“. Он был очень неприхотливым. Его устраивало, что мы не были богатыми. Есть люди, которые любят антиквариат, хрустальные люстры какие-то. Ему не надо было, и мне не надо. У нас было совпадение вкусов. Он любил путешествовать, машину водить. Мы с ним всю Европу объездили. Были первым автотуристами в СССР. Все удивлялись, куда вы поехали», — заметила Власова.
«Страшно заканчивать жизнь так, как он»
Напомним, что Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Его похоронила около могилы дочери на Ваганьковском кладбище. Смотрите также:
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Армен Джигарханян , НТВ
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