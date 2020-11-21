Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Скабеева оскорбила Максимову в прямом эфире 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Скабеева оскорбила Максимову в прямом эфире
Фото: РИА Новости
В эфире телеканала Россия обсуждали Гарри Стайлза — первого мужчину, появившегося на обложке VOGUE. Мужчину, одетого в белое платье.

В пылу дискуссии Ольга Скабеева (в модных сережках, на минуточку, Сваровски) оскорбила Наташу Максимову, назвав ее мужчиной в платье!, — сообщил Телеграм-канал Star News.

Напоминаем, что трансгендерная женщина Наташа Максимова недавно была героиней YouTube-шоу Ксении Собчак.
Наташа по образованию переводчик. Ее фотография весной была размещена на обложке журнала Tatler.
Дибров оскорбил Шпицу на глазах миллионов
Как ранее писал «Рамблер», российская телеведущая Ольга Скабеева одобрила действия белорусских стражей порядка во время массовых протестных акций в стране.
Журналистка отметила, что не поддерживает произвол милиции республики, но подчеркнула, что тактика минских властей работает.
Видео дня. Мощный взрыв котельной в Вологде.Часть города - без тепла
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ольга Скабеева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
01:21
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
Происшествия
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
01:02
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
В мире Политика
Пьяный начальник уголовного розыска подрался с полицейскими и попал на видео
00:42
Пьяный начальник уголовного розыска подрался с полицейскими и попал на видео
Происшествия
Мужчина с топором повредил машины в Москве и попал на видео
00:49
Мужчина с топором повредил машины в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Ребенок помешал рэперше снять ролик в корсете и попал на видео
00:16
Ребенок помешал рэперше снять ролик в корсете и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео с церемонии прощания с Романом Виктюком
00:56
Появилось видео с церемонии прощания с Романом Виктюком
Появилось видео с места взрыва в Нур-Султане
00:45
Появилось видео с места взрыва в Нур-Султане
Происшествия
Пауэрлифтер отжал от груди двух человек и попал на видео
00:44
Пауэрлифтер отжал от груди двух человек и попал на видео
Общество
Задержания на акциях протеста в Ереване попали на видео
01:48
Задержания на акциях протеста в Ереване попали на видео
В мире Происшествия
Вандалы изуродовали дорогостоящую иномарку и попали на видео
00:59
Вандалы изуродовали дорогостоящую иномарку и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть