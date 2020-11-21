Скабеева оскорбила Максимову в прямом эфире 

Все новости на карте

В эфире телеканала Россия обсуждали Гарри Стайлза — первого мужчину, появившегося на обложке VOGUE. Мужчину, одетого в белое платье.

В пылу дискуссии Ольга Скабеева (в модных сережках, на минуточку, Сваровски) оскорбила Наташу Максимову, назвав ее мужчиной в платье!, — сообщил Телеграм-канал Star News.

Напоминаем, что трансгендерная женщина Наташа Максимова недавно была героиней YouTube-шоу Ксении Собчак

Наташа по образованию переводчик. Ее фотография весной была размещена на обложке журнала Tatler.

Как ранее писал «Рамблер», российская телеведущая Ольга Скабеева одобрила действия белорусских стражей порядка во время массовых протестных акций в стране.

Журналистка отметила, что не поддерживает произвол милиции республики, но подчеркнула, что тактика минских властей работает.