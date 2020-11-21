Дибров оскорбил Шпицу на глазах миллионов

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Дибров обидел Шпицу в прямом эфире
Ирина Лебедева
13 минут назад
Фото:
Instagram
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Екатерина Шпица
и
Антон Хабаров
были гостями программы «Кто хочет стать миллионером?».
Дмитрий Дибров
параллельно с ведением основного сюжета телешоу задавал участникам и вопросы «за жизнь», —
рассказали
vesti.in.ua.