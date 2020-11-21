Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Дибров обидел Шпицу в прямом эфире 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Дибров оскорбил Шпицу на глазах миллионов
Фото: Instagram
Екатерина Шпица и Антон Хабаров были гостями программы «Кто хочет стать миллионером?».
Дмитрий Дибров параллельно с ведением основного сюжета телешоу задавал участникам и вопросы «за жизнь», — рассказали vesti.in.ua.