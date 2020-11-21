Бузова осталась без связи с близкими 

Телефон Ольги Бузовой кто-то выложил в общий доступ в сеть.

Теперь она просто не может даже позвонить своим близким — гаджет раскалился от звонков, смс, видеороликов, подчас очень оскорбительных и непристойных

«Я круглосуточно общаюсь с мамой, с сестрой, но даже трубку не могу взять! Люди, очнитесь, пожалуйста. Как мы можем жить в этой стране, если вы нарушаете личное пространство и делаете такое, что даже врагу не пожелаешь?!» — возмутилась телеведущая в сторис инстаграма.

Теперь она вынуждена сменить номер телефона.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ольга Бузова подтвердила факт инсульта у своей младшей 32-летней сестры Анны.

Звезда «Дома-2» заявила, что за несколько дней узнала все про этот диагноз — прочитала в интернете и услышала от врачей.

В своем блоге Ольга заявила, что ее родственница находится на стадии восстановления.