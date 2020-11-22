Агутин оценил победу на американском конкурсе

Российский музыкант Леонид Агутин оценил итоги конкурса USA Songwriting Competition, где победу одержала написанная им песня "Just a Rainy Day". Видео с комментарием артиста публикует телеканал "Звезда".

"Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России", — заявил Агутин.

Так, по словам музыканта, песня вышла на пластинке "La Vida Cosmopolita", которая была представлена в марте 2020 года.

Альбом создавался для испаноязычного рынка, однако в него вошли песни и на английском языке. Саму композицию "Just a Rainy Day" Агутин создал совместно с Алексом Сино, а записывал совместно с гитаристом Алом Ди Меолой. Ранее стало известно, что песня "Just a Rainy Day" была признана лучшей на конкурсе USA Songwriting Competition в категории "Мировые исполнители".