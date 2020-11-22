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Агутин оценил итоги американского конкурса USA Songwriting Competition 

Газета.Ru и ещё 19 41 минуту назад
Агутин оценил победу на американском конкурсе
Фото: газета.ру
Российский музыкант Леонид Агутин оценил итоги конкурса USA Songwriting Competition, где победу одержала написанная им песня "Just a Rainy Day". Видео с комментарием артиста публикует телеканал "Звезда".

"Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России", — заявил Агутин.

Так, по словам музыканта, песня вышла на пластинке "La Vida Cosmopolita", которая была представлена в марте 2020 года.
Альбом создавался для испаноязычного рынка, однако в него вошли песни и на английском языке. Саму композицию "Just a Rainy Day" Агутин создал совместно с Алексом Сино, а записывал совместно с гитаристом Алом Ди Меолой. Ранее стало известно, что песня "Just a Rainy Day" была признана лучшей на конкурсе USA Songwriting Competition в категории "Мировые исполнители".
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Шоу-бизнес , Леонид Агутин , ТК "Звезда" , Аргентина , Венесуэла , Колумбия , Куба , Никарагуа , Пуэрто-Рико , США
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