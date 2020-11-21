Валерий Меладзе не попал в топ-5 новогодних передач 

Все новости на карте

Демарш Валерия Меладзе , призвавшего бойкотировать новогодние огоньки, похоже, сослужил ему плохую службу.

По данным опроса, который провел сервис Superjob, артист не попал в топ-5 самых желанных для зрителей исполнителей.

Предполагается, что телевизор в новогоднюю ночь включат лишь половина россиян.

Из них у 32% он будет работать лишь для создания фона И только 12% проявили интерес к просмотру новогодних шоу.

Среди зрителей в возрастной категории от 25 до 34 лет смотреть телепередачи в Новый год не планируют 47%, старше 45 — 29%.

Как ранее писал «Рамблер», Алла Пугачева потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам «Новогоднего огонька» из-за нелестного отзыва о семье примадонны.

В конфликт уже вмешался Филипп Киркоров, но примирить звезд пока не удалось.