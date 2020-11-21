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Валерий Меладзе не попал в топ-5 новогодних передач 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Валерий Меладзе не попал в топ-5 новогодних передач
Фото: РИА Новости
Демарш Валерия Меладзе, призвавшего бойкотировать новогодние огоньки, похоже, сослужил ему плохую службу.
По данным опроса, который провел сервис Superjob, артист не попал в топ-5 самых желанных для зрителей исполнителей.
Публика хочет видеть Аллу Пугачеву, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светлану Лободу и Зиверт, — сообщает 360tv.ru.
Предполагается, что телевизор в новогоднюю ночь включат лишь половина россиян.
Из них у 32% он будет работать лишь для создания фона И только 12% проявили интерес к просмотру новогодних шоу.
Среди зрителей в возрастной категории от 25 до 34 лет смотреть телепередачи в Новый год не планируют 47%, старше 45 — 29%.
Как ранее писал «Рамблер», Алла Пугачева потребовала закрыть для Ольги Бузовой доступ к съемкам «Новогоднего огонька» из-за нелестного отзыва о семье примадонны.
В конфликт уже вмешался Филипп Киркоров, но примирить звезд пока не удалось.
Видео дня. Мощный взрыв котельной в Вологде.Часть города - без тепла
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Валерий Меладзе , Николай Басков , Светлана Лобода , Алла Пугачева , Телеканал "360° Подмосковье"
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