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Как сообщает News.ru, по мнению Воли, всему виною стал телефон, в котором Харламов сидел целыми днями, не уделяя жене внимания.

Воля моментально изобразил Харламова, которого пытается оторвать от телефона жена фразами «Гарик, мне плохо!», «Ты не уделяешь мне внимания», «Мне предлагают сняться в фильме "Текст"», «Мы разводимся».

Ранее "СП" писала, что Гарик Харламов снялся в пародии на шоу «Холостяк», где отвергал всех девушек, хоть чем-то похожих на бывшую супругу.