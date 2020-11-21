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Павел Воля рассказал, из-за чего рухнул брак Харламова и Асмус 

Свободная пресса и ещё 2 3 часа назад
В очередном выпуске Comedy Club комик Павел Воля рассказал, из-за чего на самом деле рухнул брак его друга Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Конечно, высказался Воля в формате шутки.
Как сообщает News.ru, по мнению Воли, всему виною стал телефон, в котором Харламов сидел целыми днями, не уделяя жене внимания.
Воля моментально изобразил Харламова, которого пытается оторвать от телефона жена фразами «Гарик, мне плохо!», «Ты не уделяешь мне внимания», «Мне предлагают сняться в фильме "Текст"», «Мы разводимся».
Ранее "СП" писала, что Гарик Харламов снялся в пародии на шоу «Холостяк», где отвергал всех девушек, хоть чем-то похожих на бывшую супругу.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Павел Воля , Кристина Асмус
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