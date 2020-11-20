Звезда «Кухни» рассказала о коварности коронавируса

Звезда сериала «Кухня» актриса Елена Ксенофонтова , госпитализированная с неподтвержденным COVID-19, рассказала, как болезнь влияет на психику.

«Я лежу в больнице. У меня 30% поражения легких — двухсторонняя пневмония. Несмотря на то, что несколько тестов показали отрицательный результат, врачи сказали, что это на 90% ковид», — рассказала актриса в видеообращении к своим подписчикам в Instagram.

Она сообщила, что болеет с 6 ноября и вплоть до четверга лечилась дома. Актриса добавила, что находится в хорошем центре для больных коронавирусом. По ее словам, у нее была температура, ломота в теле и кашель.

«У этого вируса есть одна особенность — он действует на голову, на психику. Очень легко впасть в апатию, в такой нехороший пофигизм (…). Ни в коем случае нельзя впадать в отчаяние. Очень многое зависит от вашего настроя. Обязательно наступит такой момент, что у вас будет такая степень отчаяния и апатии, что вы сами начнете предавать свой организм. Этого делать категорически нельзя. Вы себя погубите», — рассказала Ксенофонтова.

Кроме того, актриса сообщила, что 25 ноября не сможет принять участие в спектакле Театра «Квартет И» «В Бореньке чего-то нет» в московском ДК имени Зуева.