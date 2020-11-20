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СМИ: Анатасия Заворотнюк ночью снялась в программе Андрея Малахова 

Аргументы Недели и ещё 1 2 часа назад
СМИ сообщили о тайной съемке Заворотнюк у Малахова
Фото: vk.com/azavorotnyuk
В сети появилась новость о возможном участии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк в программе Андрея Малахова. Издание popcave.tv cо ссылкой на свои источники на киностудии имени Горького написало, что минувшей ночью, вероятно, Заворотнюк, приезжала на съемки шоу Малахова.
Администратор одной из продакшн компании поделилась, что ночью всех сотрудников предупредили, чтобы они не выходили из гримерных и администраторских помещений, так как на киностудию приедет актриса, и видеть ее запрещается. На студии давно ходили слухи о готовящихся съемках программы Малахова с участием Заворотнюк. Сотрудники продакшн компании решили, что ночью приезжала именно Анастасия Заворотнюк. Их призвали отключить смартфоны. В ту ночь увеличили число охранников.
Администратор продакшн компании Юлия отметила, что обстановка сложилась напряженная.
Работники выполнили все условия. Хотя никто не увидел актрису, но все поняли — приезжала именно Анастасия Заворотнюк.
Все рады, что актрисе стало лучше, она идет на поправку.
Официальных подтверждений информации о съемках Анастасии Заворотнюк у Андрея Малахова нет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов
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