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Сын Валерии обогатился на пандемии 

Вероника Полынина 11 минут назад
Сын Валерии обогатился на пандемии
Фото: РИА Новости
22-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин обогатился на продаже термометров во время пандемии и подарил себе на день рождения Maybach стоимостью 10 млн рублей. Об этом молодой бизнесмен рассказал в сторис Instagram.
По словам Шульгина, в начале 2020 года его бизнес столкнулся с проблемами из-за закрытых границ.

«Мы были в шоке. Весь наш бизнес строится на работе с Китаем», — рассказал Арсений.

Молодой человек признался, что трудности придали ему сил, и уже в апреле его компания под собственным брендом начала выпускать бесконтактные термометры, защитные маски, бактерицидные лампы и другие востребованные в период пандемии товары.
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Шульгин решил сбывать выпускаемую продукцию через маркетплейсы, и в первый же день продаж получил 100 тысяч рублей чистой прибыли.
В ноябре Арсению Шульгину исполнилось 22 года. Молодой человек решил сделать себе подарок и купил автомобиль Maybach S500, стоимость которого составляет около 10 млн рублей.

«+ 1 в гараж. Поздравил себя с днюхой», — написал Шульгин и снабдил пост хэштегами #мамкинбизнесмен, #вкредит и #мажор.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре Арсений Шульгин женился на 22-летней модели Лиане Волковой. В октябре он объявил о беременности супруги.
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Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия
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