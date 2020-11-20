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Рэпер ST упрекнул коллег по сцене в избалованности 

Газета.Ru 1 час назад
Рэпер ST упрекнул коллег по сцене в избалованности
Фото: Газета.ru
Рэпер ST (Александр Степанов) раскритиковал современных исполнителей.
Артист считает, что у его коллег по сцене музыка уходит на второй план. «Современного артиста избаловали тем, что он может делать что угодно, кроме своего прямого назначения», — отметил ST в прямом эфире шоу «Поехали» на «Авторадио».
Рэпер, который ведет музыкальное шоу «Вписка у Маргулиса» на видеосервисе Premier, посетовал, что не все молодые хитмейкеры готовы приходить выступать в студию вживую.

«Сегодня артисту для того, чтобы быть популярным, не обязательно петь. Ему можно ходить на юмористические шоу, где про него будут смешно шутить, издеваться над ним, где он будет испытывать на себе разные вещи, сидеть и терпеть», — удивляется он, добавляя, что молодые музыканты придумывают множество причин, по которым не могут петь — от гастролей до записи нового альбом. «Такое ощущение, что люди просто боятся заниматься своей прямой обязанностью — прийти и спеть песни», — заключил он.

Александр Степанов — финалист первого сезона шоу «Битва за респект», участник баттлов Versus. Записал шесть альбомов, последний из них — в 2019 году.
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Шоу-бизнес , Александр Степанов , Авторадио
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