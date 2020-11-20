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Собчак рассказала о неприятной ситуации с тестами на COVID 

Павел Тиунов 1 час назад
Собчак рассказала о неприятной ситуации с тестами на COVID
Фото: РИА Новости
Положительные тесты на коронавирус, сделанные за рубежом, могут оказаться ложными, написала на своей странице в Instagram Ксения Собчак. Телеведущая описала неприятную ситуацию, в которую угодила ее подруга в Дубае.
Отправляясь на отдых в Арабские Эмираты, Собчак и ее неназванная подруга сдали все необходимые тесты: ПЦР, кровь из вены и из пальца. Они обе, по словам журналистки, недавно переболели коронавирусом, поэтому показатель содержания антител в крови зашкаливал. По прилету в Дубаи у подруги Собчак взяли ПЦР-мазок, который оказался положительным. Девушке по СМС пришла ссылка с алгоритмом действий в сложившейся ситуации.

«Я понимаю, что этот переход по ссылке — путь в «ковидный» отель вместо нашего шикарного. Говорю: «Не делай ничего», — написала светская львица.

Она убедила подругу сделать еще один тест по собственной инициативе. Несколько дней девушка игнорировала настойчивые звонки по телефону. В результате последнее исследование показало отрицательный результат.

«Тупо, ошибка, которая могла стоить человеку отдыха», — отметила Собчак.

С другой стороны, она подчеркнула, что за все это время в отель никто не пришел и на обратном вылете девушку ни о чем не спросили. По словам телеведущей, получается, что инфицированному коронавирусом человеку в ОАЭ грозит только несколько телефонных звонков в день.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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