Собчак рассказала о неприятной ситуации с тестами на COVID 

Положительные тесты на коронавирус, сделанные за рубежом, могут оказаться ложными, написала на своей странице в Instagram Ксения Собчак . Телеведущая описала неприятную ситуацию, в которую угодила ее подруга в Дубае

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Отправляясь на отдых в Арабские Эмираты, Собчак и ее неназванная подруга сдали все необходимые тесты: ПЦР, кровь из вены и из пальца. Они обе, по словам журналистки, недавно переболели коронавирусом, поэтому показатель содержания антител в крови зашкаливал. По прилету в Дубаи у подруги Собчак взяли ПЦР-мазок, который оказался положительным. Девушке по СМС пришла ссылка с алгоритмом действий в сложившейся ситуации.

«Я понимаю, что этот переход по ссылке — путь в «ковидный» отель вместо нашего шикарного. Говорю: «Не делай ничего», — написала светская львица.

Она убедила подругу сделать еще один тест по собственной инициативе. Несколько дней девушка игнорировала настойчивые звонки по телефону. В результате последнее исследование показало отрицательный результат.

«Тупо, ошибка, которая могла стоить человеку отдыха», — отметила Собчак.

С другой стороны, она подчеркнула, что за все это время в отель никто не пришел и на обратном вылете девушку ни о чем не спросили. По словам телеведущей, получается, что инфицированному коронавирусом человеку в ОАЭ грозит только несколько телефонных звонков в день.