Стала известна сумма иска Лозы к Шнурову

Певец Юрий Лоза в своем иске о защите деловой репутации к шоумену Сергею Шнурову и каналу RTVi потребовал взыскать с ответчиков 3 млн рублей, сообщили RNS в пресс-службе Симоновского районного суда, куда поступил иск музыканта.

«Истец Юрий Лоза обратился в суд с иском о защите деловой репутации к Сергею Шнурову и каналу RTVi, в котором потребовал взыскать с обоих ответчиков по 1,5 млн рублей морального вреда. Также Лоза потребовал обязать Сергея Шнурова принести публичные извинения в Instagram, либо на YouTube-канале», — сообщили RNS в пресс-службе суда, отметив, что причиной подачи иска Лозы стало стихотворение Шнурова, которое тот обнародовал в своем Instagram.

Адвокат Лозы Глеб Шумилов не стал комментировать размер исковых требований.

Ранее он сообщал RNS о самом иске, не раскрывая размера материальных претензий. По его словам, Шнуров сначала выложил оскорбительное для Лозы стихотворение в Instagram, а затем исполнил его на телеканале RTVi.

«Исковое заявление сводится не только к тому, чтобы опровергнуть порочащие высказывания — это, прежде всего, неприятные слова, в которых (cам Шнуров и телеканал, разместивший видео с исполнением стихотворения — RNS) критикуют то, что Юрий Лоза даёт комментарии журналистам на различные темы. Но это ещё и то, что ответчики позволили себе усомниться в обоснованности благодарности, которую Лоза получил осенью от президента», — сообщал ранее RNS адвокат Лозы.

Он подчеркивал, что одна из основных претензий по иску заключается в высказываниях Шнурова о мнении Лозы по Крыму.

«Называя Лозу "крымнашистом", коверкая фамилию президента Путина, он оскорбляет тех, кто голосовал за действующего президента, тех, кто согласен с присоединении Крыма, то есть большинство граждан России», — подчеркивал Глеб Шумилов.

Иск Лозы к Шнурову и RTVi поступил в Симоновский районный суд Москвы 16 ноября. Информации о его принятии к производству на момент публикации не было.