Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Лоза потребовал 3 млн рублей по иску из-за стихов Шнурова 

Rambler News Service 45 минут назад
Стала известна сумма иска Лозы к Шнурову
Фото: РИА Новости
Певец Юрий Лоза в своем иске о защите деловой репутации к шоумену Сергею Шнурову и каналу RTVi потребовал взыскать с ответчиков 3 млн рублей, сообщили RNS в пресс-службе Симоновского районного суда, куда поступил иск музыканта.

«Истец Юрий Лоза обратился в суд с иском о защите деловой репутации к Сергею Шнурову и каналу RTVi, в котором потребовал взыскать с обоих ответчиков по 1,5 млн рублей морального вреда. Также Лоза потребовал обязать Сергея Шнурова принести публичные извинения в Instagram, либо на YouTube-канале», — сообщили RNS в пресс-службе суда, отметив, что причиной подачи иска Лозы стало стихотворение Шнурова, которое тот обнародовал в своем Instagram.

Адвокат Лозы Глеб Шумилов не стал комментировать размер исковых требований.
Ранее он сообщал RNS о самом иске, не раскрывая размера материальных претензий. По его словам, Шнуров сначала выложил оскорбительное для Лозы стихотворение в Instagram, а затем исполнил его на телеканале RTVi.

«Исковое заявление сводится не только к тому, чтобы опровергнуть порочащие высказывания — это, прежде всего, неприятные слова, в которых (cам Шнуров и телеканал, разместивший видео с исполнением стихотворения — RNS) критикуют то, что Юрий Лоза даёт комментарии журналистам на различные темы. Но это ещё и то, что ответчики позволили себе усомниться в обоснованности благодарности, которую Лоза получил осенью от президента», — сообщал ранее RNS адвокат Лозы.

Он подчеркивал, что одна из основных претензий по иску заключается в высказываниях Шнурова о мнении Лозы по Крыму.

«Называя Лозу "крымнашистом", коверкая фамилию президента Путина, он оскорбляет тех, кто голосовал за действующего президента, тех, кто согласен с присоединении Крыма, то есть большинство граждан России», — подчеркивал Глеб Шумилов.

Иск Лозы к Шнурову и RTVi поступил в Симоновский районный суд Москвы 16 ноября. Информации о его принятии к производству на момент публикации не было.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Rambler News Service: последние новости
Бастрыкин поручил проверить операции с квартирой Федосеевой-Шукшиной Бастрыкин поручил проверить операции с квартирой Федосеевой-Шукшиной Меладзе попросил о доступе в «красные зоны» больниц Меладзе попросил о доступе в «красные зоны» больниц Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение