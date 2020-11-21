«Муж раздел и разул»: подробности развода Кабо

Подруга актрисы Ольги Кабо раскрыла детали её развода с миллионером Николаем Разгуляевым . По словам приятельницы, Кабо находится в непростом финансовом положении. Кроме того, она не только ничего не получит от мужа, но может даже лишиться ещё и своей квартиры.

Выяснилось, что перед разводом супруг актрисы внезапно обанкротился, задолжав кредиторам 362 млн рублей. Теперь квартиру Кабо бывший муж хочет использовать для погашения долгов, поскольку у него самого не осталось за душой ничего.

Сейчас Кабо отвоёвывает право на жилплощадь. Муж её просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо сильное и надёжное, она получила головную боль, — рассказала приятельница актрисы в интервью «Экспресс газете».

Она добавила, что в своё время Кабо две свои квартиры отдала мужу для развития его бизнеса, а потом купила для себя лично ещё одну.

Как писал NEWS.ru, Ольга Кабо развелась в день рождения мужа. Разгуляев 30 октября отпраздновал своё 60-летие. Поклонники обратили внимание на то, что его жена не поздравила его в соцсетях и не опубликовала фотографий с праздника. Как выяснилось, несколько месяцев назад Ольга Кабо подала на развод, а в день рождения Разгуляева Никулинский районный суд Москвы расторг их брак.

Кабо познакомилась с Разгуляевым в 2009 году, в 2012 году у пары родился сын Виктор.