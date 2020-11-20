У "бедствующего" Меладзе нашли особняк за 190 млн

55-летний российский певец Валерий Меладзе не так давно выступил с необычным предложением в адрес представителей шоу-бизнеса.

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Из-за повсеместной отмены массовых мероприятий и падения заработка артистов исполнитель хита «Красиво» не видит смысла и в традиционных новогодних «голубых огоньках» . Однако, неявка звезд на подобные проекты может привлечь внимание властей к положению бедствующих артистов, для которых концерты в разгар зимник каникул дают существенную часть заработка.

Но, как выяснилось, сам Меладзе про бедность вспомнит еще нескоро. В начале нулевых артист приобрел роскошный дом на Рублевке стоимостью 2,5 миллиона долларов (примерно 190 миллионов рублей). А уже в 2010 году построил особняк в элитнейшем поселке Millennium Park, который из-за многочисленных искусственных каналов уже давно прозвали подмосковной Венецией. Так средняя стоимость местной недвижимости колеблется в районе 600 миллионов рублей, сообщает Life.ru.

Примечательно, что заслуженный артист России не особенно любит работодателей в лице государства. Правда время от времени он все же заключает контракты с учреждениями культуры:

2017 год: Московская дирекция массовых мероприятий - 3,3 миллиона рублей; 2018 год: петербургский большой концертный зал "Октябрьский" - 3 миллиона рублей. Томская областная филармония — 2,9 миллиона рублей.

Но все же, основной доход Валерию Меладзе приносят именно корпоративные мероприятия и частные вечеринки. В среднем, одно такое выступление обходится заказчику в 40-60 тысяч долларов. Как правило, деньги передаются артисту лично в руки и не попадают в налоговые декларации.

Но, помимо артистической деятельности, Меладзе неплохо зарабатывает и благодаря своим бизнес-проектам, среди которых хочется особенно выделить торговый центр «Винтаж» в Москве (кадастровая стоимость 145 миллионов рублей) и физкультурно-оздоровительный центр в подмосковном Одинцове.