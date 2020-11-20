Актриса Кристина Асмус станцевала стриптиз и опубликовала соответствующее видео в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Вчера она разместила ролик, на котором танцует под песню You Can Leave Your Hat On певца Джо Кокера. В процессе она сняла с себя свитер, под которым оказалась футболка с длинным рукавом, и штаны или колготки, под которыми оказались джинсы. В конце видео актриса подпрыгнула и упала.

В подписи к ролику она предложила читателям принять участие в простом, веселом и кайфовом конкурсе «Перепляши Асмус» — станцевать в ее изящном стиле, записать это на видео, опубликовать его в инстаграме, отметив ее профиль и указав хештег #перепляшиасмус.

«Как вы поняли по видео, танцевальный навык и присутствие юмора необязательны! Музыкальное сопровождение любое! Креатив приветствуется! Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью! Удачи!» — написала актриса.

Она сообщила, что 1 декабря подведет итоги конкурса — опубликует 10 лучших роликов в своей ленте, тем, кто займет второе и третье места по результатам зрительского голосования переведет на банковскую карту по 10 тысяч рублей, а тому, кто займет первое, 20 тысяч.