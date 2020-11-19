Орбакайте отказалась от участия в проекте Пугачевой 

По данным канала, театр имени примадонны планировали возвести на Васильевском острове. Проект 70-метрового здания в форме бриллианта оценивали в 400 миллионов долларов.

«Пугачевой принадлежали 49% доли будущего театра, 51% был за миллиардером Евгением Финкельштейном», — пояснил Mash.

После того, как жители города выступили против строительства здания, так как оно нарушило бы исторический облик Санкт-Петербурга, Пугачева передала свою долю в компании дочери, Кристине Орбакайте. В итоге и Орбакайте вышла из проекта и теперь Финкельштейну принадлежат 100% компании.

«Театр имени Пугачевой потерял какую-либо с ней связь», — констатирует канал.

Ранее, как сообщил «Рамблер», провалом у Пугачевой закончилась попытка запустить линию по производству чипсов «АБ». К 2002 году чипсам от певицы удалось завоевать 0,1% сегмента, а в 2006 году обанкротившийся завод был продан. Не менее неудачными были и запуск серии духов «Алла», и создание одноименного журнала.

Также всего четыре года просуществовала мастерская эстрадного искусства для детей и юношества «Рецитал», организованная Пугачевой. Родители учеников были готовы платить примерно по 40 тысяч в месяц за обучение детей у певицы, однако к 2018 году школа не смогла оплачивать расходы на аренду помещения на Арбате и прекратила свое существование.