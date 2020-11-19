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Российские звезды потеряют миллиарды 

Мария Иванова 1 час назад
Российские звезды потеряют миллиарды
Фото: ТАСС
В 2020 году из-за пандемии российские знаменитости недополучили около 80 процентов доходов от корпоративов. Как пишут «Известия», в декабре упущенная выгода каждого артиста составит от пяти до 80 миллионов рублей.
По данным агентства InterMedia, российские компании обычно тратили на новогодние праздники до ста миллиардов рублей. На артистов приходилось около 15-16 миллиардов из этой суммы.
Глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди отметил, что небольшие праздники до 23:00 все же разрешены, потому артисты и ведущие из топ-50 отработают в декабре от двух до пяти корпоративов. Это позволит им покрыть расходы на содержание своих коллективов.

«Что-то где-то мы все равно жадно отхватим», — сказал Шахиди.

Как писал «Рамблер», ранее певец Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних голубых огоньках. Таким способом, по мнению Меладзе, артисты должны ответить на ограничительные меры: в Москве численность зрителей на концертах будет ограничена как минимум до 15 января.

«Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — заявил он.

Глава InterMedia Евгений Сафронов назвал призывы Меладзе тщетными. Он отметил, что люди не сочувствуют артистам, а власти не считают индустрию зрелищ значимой для общества. Сафронов отметил, что сами артисты сейчас рады любой работе, поэтому от выступлений на центральных каналах они не откажутся.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Евгений Сафронов , Табриз Шахиди , газета "Известия"
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