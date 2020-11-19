Российские звезды потеряют миллиарды 

«Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — заявил он.