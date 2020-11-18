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Звезды раскрыли гонорары за новогодние корпоративы 

Вероника Полынина 1 час назад
Звезды раскрыли гонорары за новогодние корпоративы
Фото: РИА Новости
Стали известны гонорары звезд российского шоу-бизнеса на новогодние корпоративы.
Как выяснил «Ридус», самым дорогостоящим артистом, как и в прошлом году, стал Сергей Шнуров. Его выступление на корпоративе обойдется в 150 тысяч долларов — примерно 11,5 млн рублей. Еще 750 тысяч рублей придется выложить за технический райдер Шнурова. Он, в частности, включает использование только собственной аппаратуры. Музыкант согласен перед выступлением обсудить репертуар с заказчиком и сдать тест на коронавирус, но на выступление в маске пойти не готов.
Король российской эстрады Филипп Киркоров готов выступить за 80 тысяч долларов (около 6 млн рублей). За эти деньги Филипп Бедросович будет петь 50 минут, а на меньшее он не согласен.
Прайс Ольги Бузовой ограничивается 2,5 млн рублей — услуги новоиспеченной певицы в этом году заметно подешевели. Годом ранее за 45-минутное выступление Бузова запрашивала 3,5 млн рублей. Еще за 3 млн рублей Ольга готова поработать ведущей корпоративного праздника по сценарию заказчика. Работать в маске Бузова, как и Шнуров, отказывается.
Гонорар Моргенштерна составляет 4 млн рублей, исполнитель хита «Любимка» Niletto готов выступить за 1,5 млн рублей. Бывший участник коллектива «Руки Вверх» Сергей Жуков приедет на корпоратив за 3,5 млн рублей.
Готовится к новогоднему чесу и ветеран сцены Лев Лещенко. После перенесенного весной COVID-19 Лещенко больше не боится страшного вируса и намерен активно поработать на корпоративах всего за 1,3-1,5 млн рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Москвы разрешили столичным компаниям проводить корпоративы, но с некоторыми ограничениями: число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лев Лещенко , Сергей Жуков , Сергей Шнуров , Правительство Москвы , Ридус
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