Звезды раскрыли гонорары за новогодние корпоративы 

Стали известны гонорары звезд российского шоу-бизнеса на новогодние корпоративы.

Как выяснил «Ридус» , самым дорогостоящим артистом, как и в прошлом году, стал Сергей Шнуров . Его выступление на корпоративе обойдется в 150 тысяч долларов — примерно 11,5 млн рублей. Еще 750 тысяч рублей придется выложить за технический райдер Шнурова. Он, в частности, включает использование только собственной аппаратуры. Музыкант согласен перед выступлением обсудить репертуар с заказчиком и сдать тест на коронавирус, но на выступление в маске пойти не готов.

Король российской эстрады Филипп Киркоров готов выступить за 80 тысяч долларов (около 6 млн рублей). За эти деньги Филипп Бедросович будет петь 50 минут, а на меньшее он не согласен.

Прайс Ольги Бузовой ограничивается 2,5 млн рублей — услуги новоиспеченной певицы в этом году заметно подешевели. Годом ранее за 45-минутное выступление Бузова запрашивала 3,5 млн рублей. Еще за 3 млн рублей Ольга готова поработать ведущей корпоративного праздника по сценарию заказчика. Работать в маске Бузова, как и Шнуров, отказывается.

Гонорар Моргенштерна составляет 4 млн рублей, исполнитель хита «Любимка» Niletto готов выступить за 1,5 млн рублей. Бывший участник коллектива «Руки Вверх» Сергей Жуков приедет на корпоратив за 3,5 млн рублей.

Готовится к новогоднему чесу и ветеран сцены Лев Лещенко . После перенесенного весной COVID-19 Лещенко больше не боится страшного вируса и намерен активно поработать на корпоративах всего за 1,3-1,5 млн рублей.