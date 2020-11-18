Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Волочкова едва не показала «лишнее» в очередном шпагате 

Павел Тиунов 1 час назад
Волочкова едва не показала «лишнее» в шпагате
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова едва не обнажила гениталии, сев на очередной шпагат для фото в Instagram. Балерина не сможет выяснить, что об этом думают ее подписчики, поскольку отключила комментарии.
Пост был опубликован 18 ноября. Волочкова предстала перед подписчиками на одном из пляжей на Мальдивах, куда не так давно прилетела на отдых. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат.

«Очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом», — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом журналисты издания Ytro.ru отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, танцовщица едва не обнажила интимное место.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова призналась, что у нее «до фига и больше» видео, на котором запечатлена ее мастурбация. Заявление балерины прозвучало на фоне скандала с публикацией интимного видео с участием нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы. Волочкова отметила, что спортсмена в основном критикуют «недолюбленные» и «завистливые» женщины, которые «хотели бы оказаться в его объятиях».
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
01:26
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
Общество Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
00:29
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение