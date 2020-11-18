Волочкова едва не показала «лишнее» в шпагате

Анастасия Волочкова едва не обнажила гениталии, сев на очередной шпагат для фото в Instagram. Балерина не сможет выяснить, что об этом думают ее подписчики, поскольку отключила комментарии.
Пост был опубликован 18 ноября. Волочкова предстала перед подписчиками на одном из пляжей на Мальдивах, куда не так давно прилетела на отдых. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат.
«Очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом», — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом журналисты издания Ytro.ru отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, танцовщица едва не обнажила интимное место.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова призналась, что у нее «до фига и больше» видео, на котором запечатлена ее мастурбация. Заявление балерины прозвучало на фоне скандала с публикацией интимного видео с участием нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы. Волочкова отметила, что спортсмена в основном критикуют «недолюбленные» и «завистливые» женщины, которые «хотели бы оказаться в его объятиях».