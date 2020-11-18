Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

За что Седокова извинилась перед Меладзе 

Павел Тиунов 1 час назад
За что Седокова извинилась перед Меладзе
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова в эфире YouTube-шоу Василия Конова попросила прощения у Валерия Меладзе за «фривольное поведение» на съемках его клипа. По его словам, она тогда так разошлась, что поцеловала артиста в губы.
Речь идет о съёмках видео на заре карьеры Седоковой. В одном из интервью Меладзе заявил, что решение снять в клипе начинающую певицу было исключительно прагматическим: таким образом планировалось заявить о ней публике перед появлением в составе «ВИА Гры». Журналисты Starhit отметили, что Меладзе остался не очень доволен результатом совместной работы.

«Было несколько фривольных кадров, когда мы с ней встретились, поцеловались и все такое. Губы во всяком случае соприкасались», — говорил певец.

Он также добавил, что на клипе пришлось «поставить крест» из-за откровенных сцен, которые явное не пришлись бы по духу его супруге.
Седокова, отвечая на вопрос, целовалась ли она с Меладзе, заявила, что поцелуй был «ненастоящим» или она его просто забыла.

«Валерий, я извиняюсь за то, что вела себя с вами настолько фривольно, что даже забыла наш поцелуй в губы. Надеюсь, вы меня простите», — обратилась она к артисту.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Седокова призналась, что выплачивает ипотеку на сумму около 58 миллионов рублей. На эти деньги она приобрела квартиру площадью 1200 квадратных метров «с невероятным видом».
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Анна Седокова , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
01:26
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
Общество Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
00:29
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение