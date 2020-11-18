За что Седокова извинилась перед Меладзе 

Речь идет о съёмках видео на заре карьеры Седоковой. В одном из интервью Меладзе заявил, что решение снять в клипе начинающую певицу было исключительно прагматическим: таким образом планировалось заявить о ней публике перед появлением в составе «ВИА Гры». Журналисты Starhit отметили , что Меладзе остался не очень доволен результатом совместной работы.

«Было несколько фривольных кадров, когда мы с ней встретились, поцеловались и все такое. Губы во всяком случае соприкасались», — говорил певец.

Он также добавил, что на клипе пришлось «поставить крест» из-за откровенных сцен, которые явное не пришлись бы по духу его супруге.

Седокова, отвечая на вопрос, целовалась ли она с Меладзе, заявила, что поцелуй был «ненастоящим» или она его просто забыла.

«Валерий, я извиняюсь за то, что вела себя с вами настолько фривольно, что даже забыла наш поцелуй в губы. Надеюсь, вы меня простите», — обратилась она к артисту.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Седокова призналась, что выплачивает ипотеку на сумму около 58 миллионов рублей. На эти деньги она приобрела квартиру площадью 1200 квадратных метров «с невероятным видом».