Билан отказался общаться с Сати Казановой 

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова заявила, что Дима Билан не общается с ней уже четыре года. Об этом артистка заявила в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Неприятная ситуация, по словам певицы, сложилась в 2016 году. На пресс-конференции в Нальчике Казанова заявила, что ее фонд «Культура и жизнь» занимается раскрытием детского творческого потенциала, а не помощью «кривым и косым детям». Фраза возымела широкий общественный резонанс. Чтобы как-то исправить положение, Казанова попросила Диму Билана связать ее с Натальей Водяновой, которая имеет огромный авторитет в мире благотворительности. Певица попросила у модели совет. В ответ услышала рекомендацию «прикинуться дурочкой», которая плохо понимает русский язык. Казанова не последовала совету Водяновой, в итоге Билан перестал с ней общаться. С тех пор прошло уже четыре года.
Казанова призналась, что сказанная ей фраза о детях вышла ей боком. В ее адрес долгое время сыпались изощренные оскорбления и угрозы, преимущественно от кавказцев.
«Я сказала то, что неприемлемо. Но это разве повод, чтобы меня вот так уничтожать?!» — отметила певица.
Ровно год назад Сати Казанова заявила, что уезжает из России жить в Италию. В 2017 году бывшая солистка группы «Фабрика» вышла замуж за Стефано Тиоццо, фотографа из Италии, и долгое время жила на две страны. В Москве у певицы есть собственная квартира, а семья мужа разбросана по всей Италии. Тиоццо родом из-под Турина. От Москвы же с ее гонкой за достижениями Казанова, по ее словам, устала. Она заявила, что хочет «не просто жить, а смаковать». Италия, по ее мнению, подходит для этой цели лучше других стран — с ее жителям всегда «дольче вита», они расслабленные и позитивные, живут вкусно и просто, а россияне — нет.