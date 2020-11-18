Пригожин ответил на заявление Боярского

«И здесь дело не в том, что кому-то хочется шумихи, бойкотов, скандала. Хочется просто какого-то уважения к себе и к отрасли, которая тоже сделала немало на благо страны. Люди, которые принимали в этом участие, они достаточно долго трудились. Можно сказать, что они получали за это деньги, но они оправдывали свое существование в этом деле», — добавил Пригожин.