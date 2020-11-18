Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати 

News.ru 1 час назад
Бузова привела на «Дом-2» охранников Тимати
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Телеведущая и певица Ольга Бузова решила навести порядок на вверенном ей реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта в выяснении отношений нередко переходят эмоциональную грань, периодически пуская в ход кулаки. Теперь подобное должны пресекать специально приглашённые охранники.
Накачанные силачи — не просто сотрудники какого-нибудь охранного предприятия. Это подопечные рэпера Тимати, охранявшие звезду от всяческих напастей. Отныне они предстанут в новом для себя амплуа, передаёт Teleprogramma.pro. Причём действовать им можно как в отношении парней, так и девушек.
Бузова дала новым охранникам телестройки полный карт-бланш, заявив, что они имеют право пресекать любые действия «домовцев», если сочтут, что те переходят границы дозволенного.

Если на Лобном будет происходить что-то, что не должно происходить в приличном обществе, вы даже у меня не спрашивайте, — заявила охранникам телеведущая.

При этом сами они участниками шоу не являются. Однако истории возникновения отношений между сотрудниками, обеспечивающими выход программы, и её подопечными ранее уже случались.
Ранее, как писал NEWS.ru, лишённый сана священник и экс-участник «Дома-2» Вальтер напал с ножом на паломника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря в Звенигороде. Оба оказались пьяны.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
News.ru: последние новости
СМИ узнали, почему экс-жена и подруга не пришли на похороны Джигарханяна СМИ узнали, почему экс-жена и подруга не пришли на похороны Джигарханяна «Ущемлённое мини-достоинство»: Лоза и Шнуров встретятся в суде «Ущемлённое мини-достоинство»: Лоза и Шнуров встретятся в суде Федосеева-Шукшина просить главу СК Бастрыкина защитить её от Алибасова Федосеева-Шукшина просить главу СК Бастрыкина защитить её от Алибасова
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Тимати , Ольга Бузова , Звенигород , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение