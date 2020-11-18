"Я просто ушел": Якубович о разводе с женой

Телеведущему Леониду Якубовичу потребовалось почти 20 лет, чтобы понять, что он и его вторая жена Галина - разные люди. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.

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По словам Якубовича, в начале отношений у них с Галиной все произошло «само собой».

«Мы расписались, слетали на медовый месяц в Грузию, а потом сын Артем появился», - рассказал ведущий.

Жили они бедно, Якубович получал сто рублей в месяц, а Галина не работала после тяжелых родов. К разводу, по его словам, привела «абсолютно житейская ситуация».

«Мы поняли, что разные люди и каждый должен быть сам по себе. Я просто ушел. Оставил все. Полгода мотался по приятелям», - отметил он.

По словам Якубовича, ему тогда очень помогла телекомпания - купила квартиру.

Третьей женой ведущего стала Марина Видова, она младше его на 18 лет. В их браке родилась дочь Варвара.

Как писал «Рамблер», осенью 2020-го Якубович заявил, что может покинуть «Поле чудес», так как «незаменимых нет», но на судьбе телеигры это не скажется.