Брат Гурцкой рассказал о ее повторном заражении COVID

«Помимо того, что Диана очень много занимается благотворительностью в рамках волонтерских акций Общественной палаты, она еще работает в Центре социально-культурной реабилитации. Она постоянно бывала там с детьми. И, скорее всего, там заразилась», — поделился размышлениями Роберт.
«Все хорошо, все нормально. У нее сейчас уже нет повышенной температуры. Была на днях слабость и головные боли, но она находится под наблюдением врача в домашних условиях. Компьютерную томографию сейчас не стали делать. Но в сентябре мы на всякий случай проверили ее, потому что летом по просьбе Елены Васильевны Малышевой Диана сдала анализы. В крови нашли антитела к коронавирусу. Она переболела когда-то. Но, видимо, не хватило надолго иммунитета, к сожалению. Антитела исчезли», — пояснил брат артистки.