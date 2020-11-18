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Диана Гурцкая повторно заболела коронавирусом: антитела исчезли 

WomanHit.ru 39 минут назад
Брат Гурцкой рассказал о ее повторном заражении COVID
Фото: Instagram
На днях в СМИ появилась информация, что Диана Гурцкая также заболела коронавирусом. Что самое интересное, заражение произошло во второй раз. Каким образом это случилось, WomanHit.ru рассказал брат певицы Роберт Гурцкая.

«Помимо того, что Диана очень много занимается благотворительностью в рамках волонтерских акций Общественной палаты, она еще работает в Центре социально-культурной реабилитации. Она постоянно бывала там с детьми. И, скорее всего, там заразилась», — поделился размышлениями Роберт.

К счастью, несмотря на распространенное мнение о том, что во второй раз болезнь протекает тяжелее, самочувствие артистки неплохое.

«Все хорошо, все нормально. У нее сейчас уже нет повышенной температуры. Была на днях слабость и головные боли, но она находится под наблюдением врача в домашних условиях. Компьютерную томографию сейчас не стали делать. Но в сентябре мы на всякий случай проверили ее, потому что летом по просьбе Елены Васильевны Малышевой Диана сдала анализы. В крови нашли антитела к коронавирусу. Она переболела когда-то. Но, видимо, не хватило надолго иммунитета, к сожалению. Антитела исчезли», — пояснил брат артистки.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Диана Гурцкая , Общественная палата России
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