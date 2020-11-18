Брат Гурцкой рассказал о ее повторном заражении COVID

«Все хорошо, все нормально. У нее сейчас уже нет повышенной температуры. Была на днях слабость и головные боли, но она находится под наблюдением врача в домашних условиях. Компьютерную томографию сейчас не стали делать. Но в сентябре мы на всякий случай проверили ее, потому что летом по просьбе Елены Васильевны Малышевой Диана сдала анализы. В крови нашли антитела к коронавирусу. Она переболела когда-то. Но, видимо, не хватило надолго иммунитета, к сожалению. Антитела исчезли», — пояснил брат артистки.