Волочкова засветила пивной животик возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram засветила ушко и пивной животик своего кавалера, с которым отдыхает на Мальдивах . Как известно, танцовщица уже больше года встречается с неким бизнесменом, но никому не показывает, как он выглядит. Анастасия Волочкова и ее возлюбленный.

«Вы представляете. Добрые люди, сотрудники этого прекрасного острова, подумали, что у нас медовый месяц. И радуют нас вот такими приятными романтическими сюрпризами, которые я очень люблю и ценю. Посмотрите в карусельке. Видимо, любовь не спрячешь. Фантастический отдых!»

Анастасия Волочкова Отметим, что в карусели она разместила фотографии, на которых лежит в ванной в лепестках роз, а также большую кровать. На ней она, судя по всему, проводит ночи со своим любимым человеком.

Этой осенью Анастасия Волочкова собиралась сыграть свадьбу со своим возлюбленным. Впрочем, торжество не состоялось из-за пандемии. Думается, что хоть какой-то компенсацией для возлюбленных станет отдых на райском острове.