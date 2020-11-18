Бузова резко уменьшила гонорар за корпоратив

Певица Ольга Бузова в этом году готова выступать на новогодних корпоративах за сумму намного меньшую, чем год назад. Если в конце 2019 года она запрашивала 3,5 миллиона рублей за 45 минут на сцене, то в этом году готова выступить за 2,5 миллиона целковых.

Интересно, что Ольга Бузова готова выступать на корпоративе даже тамадой. За четыре часа заказчику придется выплатить три миллиона рублей. Любопытно, что звезда наотрез отказалась вести праздник в медицинской маске.

Добавим, что информацию о гонорарах Бузовой и других звезд эстрады узнали журналисты путем прозвона концертных директоров исполнителей. При этом они представлялись директорами крупных компаний, сообщает портал ridus.ru.