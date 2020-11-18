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Федосеева-Шукшина попросила у главы СК защитить ее от Алибасова 

WomanHit.ru 2 часа назад
Федосеева-Шукшина попросила у главы СК защиты
Фото: INSTAGRAM.COM/ALIBASOV_NANA
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о защите от своего супруга — продюсера Бари Алибасова — и его помощника Сергея Моцаря, который стал владельцем подаренной артисткой квартиры.
Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина подарила свою недвижимость в Новой Москве своему супругу Бари Алибасову. Позже квартира перешла в собственность помощнику артиста — Сергею Мацарю. Узнав о случившемся, актриса подала в суд на мужа. В октябре Троицкий районный суд Москвы признал недействительный договор дарения, квартиры, и право собственности Моцаря было прекращено.
При изучении дела представители Федосеевой-Шукшиной обратили внимание на подозрительный документ — акт приема-передачи денежных средств по договору купли-продажи от 11 октября 2019 года между Алибасовым и Моцарем. В документе написано, что помощник передал продюсеру около 1 млн 400 тыс. рублей за недвижимость.
В своем обращении к председателю СК актриса указала, что сделка была фиктивной и безденежной, перерегистрация квартиры — формальной: «Представляя указанный „акт приема-передачи денежных средств“ в суд, Моцарь Сергей, зная, что я состою с Алибасовым Бари в зарегистрированном браке, пытался создать фиктивную совместную задолженность, в дальнейшем заявляя требования о возврате ему этих „якобы переданных“ денежных средств».
Артистка уверена, что это делается с целью невозврата ей квартиры. Ключи от нее до сих пор находятся в распоряжении Сергея Моцаря.
Как рассказала «Московскому комсомольцу» представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая, артистка устала от скандала с квартирой и на протяжении месяца не может связаться с мужем.

«К сожалению, состояние Лидии Николаевны после всех этих «новостей» существенно ухудшилось. Мы боимся, что с таким напором, претензиями, требованиями и оскорблениями, которые сторона Алибасова и Моцаря допускает в ее адрес, каждая новая атака может иметь трагический исход», — рассказала Вербицкая.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , СКР
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