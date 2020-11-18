Сати Казанова рассказала, почему ушла из «Фабрики»

Коллеги из продюсерского центра уверяли Сати, что она совершает огромную ошибку, уходя из «Фабрики». Но певица никого не слушала и решила окончательно перестать быть частью музыкального проекта.

Также артистка призналась, что следующие пару лет были тяжелыми для нее — они прошли в депрессии. Казанова не знала, чем будет дальше заниматься. В 2012 году Сати встретила своего духовного наставника, который помог певице выйти из тяжелого состояния. А в 2017 Казанова вышла замуж за итальянского фотографа.