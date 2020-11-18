Сати Казанова рассказала, почему ушла из «Фабрики»

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова
объяснила причину ухода из музыкального коллектива 10 лет назад. Певица рассказала в интервью на YouTube-канале, что не хотела всю жизнь быть «развлекалочкой под водочку с селедочкой».
Казанова сообщила, что несмотря на успешный опыт в «Фабрике», девушка решила закончить с проектом. Причиной такого решения стал внутренний кризис.
«Казалось бы, девчонка успешная, куча поклонников. А у меня такие вопросы: 'А зачем я живу?», «Кто я?», «Какой смысл моей жизни?» Эти вопросы сами пришли, стали меня мучать. Такое терзание внутреннее: «Неужели я буду в этих юбчонках петь про девочек фабричных, и это будет мой предел?», — призналась певица.
Коллеги из продюсерского центра уверяли Сати, что она совершает огромную ошибку, уходя из «Фабрики». Но певица никого не слушала и решила окончательно перестать быть частью музыкального проекта.
Также артистка призналась, что следующие пару лет были тяжелыми для нее — они прошли в депрессии. Казанова не знала, чем будет дальше заниматься. В 2012 году Сати встретила своего духовного наставника, который помог певице выйти из тяжелого состояния. А в 2017 Казанова вышла замуж за итальянского фотографа.