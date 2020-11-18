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Лоза подал в суд на Шнурова за его матерное стихотворение 

Lenta.ru 1 час назад
Лоза подал в суд на Шнурова
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза подал в суд на главного редактора телеканала RTVI и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его ехидные стихи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина.
В октябре лидер группы «Ленинград» высмеял Юрия Лозу. Шнуров в своем Instagram-аккаунте иронизировал над любовью автора песни «Плот» давать комментарии СМИ по любому вопросу.
Лоза прокомментировал посвященное ему матерное стихотворение. Музыкант подчеркнул, что не волнуется по поводу оскорблений.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Владимир Путин
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