Экс-жена Джигарханяна показала последнее видео с ним

Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская попрощалась с актёром, опубликовав последнее видео с его участием. На кадрах артист спускается вниз по лестнице, а затем куда-то уезжает на своей машине.

Так бывшая жена попрощалась с Джигарханяном и поделилась с подписчиками своим горем и эмоциями. На похоронах актёра экс-супруга не была, чтобы не давать врагам злословить на её счёт. Весь день, когда шли похороны, пианистка хранила молчание. И только после погребения женщина решила поделиться последними кадрами с актёром, бывшим когда-то её супругом.

Подписчики Цымбалюк-Романовской прониклись неподдельным горем экс-жены знаменитого актёра. Они поддержали её, выразили соболезнования.

«Виталина, не переживайте. Адекватные люди все на вашей стороне. Все нормальные люди знают, что если бы Армен Борисович жил с Вами, он жил бы ещё долго!» — написали в комментариях поклонники пианистки.