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Цымбалюк-Романовская опубликовала последнее видео с Джигарханяном 

News.ru 1 час назад
Экс-жена Джигарханяна показала последнее видео с ним
Фото: globallookpress.com
Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская попрощалась с актёром, опубликовав последнее видео с его участием. На кадрах артист спускается вниз по лестнице, а затем куда-то уезжает на своей машине.
Так бывшая жена попрощалась с Джигарханяном и поделилась с подписчиками своим горем и эмоциями. На похоронах актёра экс-супруга не была, чтобы не давать врагам злословить на её счёт. Весь день, когда шли похороны, пианистка хранила молчание. И только после погребения женщина решила поделиться последними кадрами с актёром, бывшим когда-то её супругом.
Подписчики Цымбалюк-Романовской прониклись неподдельным горем экс-жены знаменитого актёра. Они поддержали её, выразили соболезнования.

«Виталина, не переживайте. Адекватные люди все на вашей стороне. Все нормальные люди знают, что если бы Армен Борисович жил с Вами, он жил бы ещё долго!» — написали в комментариях поклонники пианистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская и близкая подруга Армена Джигарханяна Людмила Поргина не появились на похоронах актёра. Церемония прощания проходила в Московском драматическом театре.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Армен Джигарханян
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