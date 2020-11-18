«Они такие липучие»: Светличная о Дрожжиной и Цивине

Ведь после конфликта с сыном и невесткой заслуженная артистка РСФСР живет одна.

Однако Светлана Светличная находится начеку. И давно раскусила эту пару. В небольшом интервью Teleprogramma.pro она рассказала, почему не поведется на льстивые речи Натальи Дрожжиной и ее мужа.

— Однажды Дрожжина и Цивин были у меня на праздновании дня рождения. Они такие липучие. А Михаил вообще нахальный.

Тогда я еще задумалась, а почему эта пара со мной держит связь? И узнав про историю с наследством Алексея Баталова , подумала: «Слава Богу, что меня пронесло».

Видимо, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина решили отказаться от своих определенных помыслов и оставили меня в покое.

Вообще, на кинофестивалях в других городах у меня никогда не было желания сидеть с ними за одним столом. Это чисто интуитивно. Видимо, я их сразу не принимала. А Дрожжина и Цивин восклицали: «Ой, Светочка. Ты же у нас такая золотая». Но я в такие вещи не верю. Когда они мне звонили, я находила такую тактику, чтобы они не рассчитывали на мою глупость и доверие.

Даже если Дрожжина и Цивин сегодня позвонят и будут обещать золотые горы, скажут: «Мы вам заплатим денежки» (Они уже, наверное, миллиардеры), я на их обещания не отреагирую.

— Почему?

— Мне достаточно того, что Дрожжина носила портреты ушедших актеров… Это в духовном смысле грязно. Поэтому у меня возникало впечатление, что с ними вообще лучше не связываться. И потом, когда эта история с наследством Баталова стала известной, я подумала: «Какая я молодец», «Какая у меня интуиция». Эта пара может сделать все, что угодно. Потому что им хорошие люди не нужны. Вообще, сейчас такое время, когда могут разделаться с кем угодно.

— Ваши друзья опасались влияния пары, потому что вы живете одна… Родные не помогают?

— У меня ужасная невестка, непонятная внучка, на них у меня надежды никакой. Они ко мне не приходят и не предлагают свои услуги. Но честно говоря, я не особо страдаю от этого. В общем, это даже лучше, потому что я люблю искренность.

Меня любят люди на улице и в магазинах, говорят: «Светлана Афанасьевна, вы такая красивая», в общем, приятные слова. В наше время рассчитывать на родственные дела не стоит. Потому что в наше время все врут: и родственники, и начальники.

После травмы я чувствую, как будто мне по голове ударили молотком, или обратной стороной топора. Как я не погибла сразу? Меня спасла моя внутренняя сила. (Речь идет о случае, когда к Светлане Светличная приехала некая съемочная группа. И в это время на нее упал софит — Авт.)

Сегодня я себя чувствую себя очень плохо. Недавно я вызывала скорую помощь, у меня было давление 200 на 80. Но врачи мне помогли.

— Кто все-таки сегодня вас поддерживает?

— Слава Богу, есть хорошие люди. Например, артист Ваня (молодой актер Иван Николаев — прим. ред.), который подарил мне кота Фила. Время от времени он звонит мне и говорит: «Светлана Афанасьевна, давайте пойдем на хороший спектакль». И я иду. И пусть говорят все, что угодно, что Светличная влюбилась и собирается замуж. Мне говорят это, а я собираюсь взять второго кота. А с Филом мне тепло и комфортно…

У меня проблемы с Алешей, Машей и Ольгой (сын, внучка и невестка актрисы — прим. ред.), я их боюсь. Благодаря фамилии отца и моей им идут навстречу. Однажды Алеше собрали консилиум, благодаря чему он попал в госпиталь Бурденко. Врачи говорили, что состояние сына плачевное. Операция шла 4 часа. Но спасать надо не только руки и ноги, но и душу, хотя бы, чтобы он благодарил иногда Светлану Светличную и звонил со словами: «Мама, как ты себя чувствуешь?»