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Валерий Меладзе в «красной зоне» попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве певец Валерий Меладзе посетил "красную зону" коронавирусной больницы и попал на видео. Ранее артист заявлял, что готов оказать любую помощь в борьбе с пандемией. Меладзе выдали защитный противочумный костюм и допустили к больным пациентам в больнице имени Демихова. Главный врач заявил, что таким образом он планирует бороться с мнением, что коронавируса не существует. У Валерия Меладзе тысячи поклонников по всей стране, которые увидят коронавирусных больных через соцсети артиста. Таким образом, публичные люди могут вносить свой вклад в осознанность граждан, который отказываются носить средства индивидуальной защиты.
Шоу-бизнес , Видео , Валерий Меладзе
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