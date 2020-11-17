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«Понял, что я овощ»: Пьеха перенес инфаркт 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Понял, что я овощ»: Пьеха перенес инфаркт
Фото: РИА Новости
Певец Стас Пьеха откровенно рассказал в рамках шоу «Честный развод» Агаты Муцениеце о том, как начал употреблять наркотики, получил инфаркт и о долгой реабилитации.
По словам музыканта, он курил с шести лет, позже попробовал наркотики, в том числе синтетические, а в 16 лет родственники были вынуждены «вытаскивать его» и на несколько лет заперли под домашний арест.
Затем Стас Пьеха стал заниматься музыкой, но снова сорвался. В итоге он стал пациентом клинике, где проходил лечение медикаментами.

«Через несколько лет такой терапии я осознал, что ничего не хочу, что я овощ», — признался Стас Пьеха.

В итоге артист пережил инфаркт. А в ходе еще одного наркотического срыва у Пьехи скакало давление и он звонил знакомой с просьбой приехать, будучи уверен, что не доживет до утра.
В результате Стас Пьеха не только смог отказаться от запрещенных веществ, но и организовал клинику для реабилитации наркоманов.
«Рамблер» писал, что ранее Стас Пьеха рассказал, что во время передозировки запрещенными веществами, когда думал, что умирает, позвонил жене и попросил поговорить с сыном. Разговор с ребенком, по словам певца, буквально вытащил его с того света.
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Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Агата Муцениеце
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