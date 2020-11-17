«Понял, что я овощ»: Пьеха перенес инфаркт 

По словам музыканта, он курил с шести лет, позже попробовал наркотики, в том числе синтетические, а в 16 лет родственники были вынуждены «вытаскивать его» и на несколько лет заперли под домашний арест.

Затем Стас Пьеха стал заниматься музыкой, но снова сорвался. В итоге он стал пациентом клинике, где проходил лечение медикаментами.

«Через несколько лет такой терапии я осознал, что ничего не хочу, что я овощ», — признался Стас Пьеха.

В итоге артист пережил инфаркт. А в ходе еще одного наркотического срыва у Пьехи скакало давление и он звонил знакомой с просьбой приехать, будучи уверен, что не доживет до утра.

В результате Стас Пьеха не только смог отказаться от запрещенных веществ, но и организовал клинику для реабилитации наркоманов.

«Рамблер» писал, что ранее Стас Пьеха рассказал, что во время передозировки запрещенными веществами, когда думал, что умирает, позвонил жене и попросил поговорить с сыном. Разговор с ребенком, по словам певца, буквально вытащил его с того света.