Моргенштерн разозлил россиян 

Рэпер Моргенштерн похвастался богатством и разозлил пользователей инстаграма

Вчера он опубликовал несколько фотографий с геотегом «Богатство и счастливая семья», на которых запечатлен на заднем сидении автомобиля с несколькими пачками денег и грустным лицом.

«Быть богатым грустно», — написал он в подписи к снимкам.

Автор комментария с наибольшим количеством лайков, продюсер Моргенштерна Slava Marlow, назвал того уродом. Рэпер HammAli призвал коллегу не грустить, а блогер Эльдар Джарахов заявил, что из-за таких людей, как Моргенштерн, Россия пребывает в «*** (заднице. — Прим. ред.)».

«Только дай знать, где ты нахоодишься! Дай знать, и все…» — написал рэпер Джиган.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Моргенштерн был раскритикован гражданами Белоруссии. 14 ноября он прервал концерт в Минске, после того как некто развернул флаг местной оппозиции. Рэпер призвал зрителей не приплетать политику к его шоу и заявил, что ему «*** (все равно. — Прим. ред.)» на то, что происходит как в Белоруссии, так и в России, и он не хочет притворяться героем-рыцарем.