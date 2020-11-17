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Цымбалюк-Романовская пообещала рассказать правду о Джигарханяне 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Цымбалюк-Романовская расскажет правду о Джигарханяне
Фото: РИА Новости
Бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, отказавшаяся присутствовать на похоронах актера, высказалась о нем на своей странице в Instagram. Она назвала экс-супруга «выдающимся актером своей эпохи».
Цымбалюк-Романовская опубликовала несколько видео в сториз. Она поблагодарила подписчиков за поддержку и назвала период после смерти Джигарханяна «непростым» для себя.

«Наша с вами потеря действительно очень велика. Ее нельзя недооценивать», — обратилась она к пользователям.

Она подчеркнула, что Джигарханян навсегда останется в ее памяти один из «самых выдающихся актеров своей эпохи». Пианистка добавила, что на своей странице в Instagram будет делиться фото и видео с участием Джигарханяна, рассказывать о том, каким замечательным человеком он был.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась присутствовать на похоронах Армена Джигарханяна. Пианистка подчеркнула, что хочет запомнить экс-супруга «живым». Ее решение раскритиковал художник Никас Сафронов. По его словам, если пианистка уверяла, что вышла за актера замуж по любви, то не проводить его в последний путь было бы «неправильно». Только появление Цымбалюк-Романовской на прощальном мероприятии продемонстрирует, что ее совесть чиста, подчеркнул художник.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Артур Согомонян , Армен Джигарханян
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