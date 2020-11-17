Стала известна истинная причина смерти Виктюка

Роман Виктюк умер на 85 году жизни. По первоначальным данным причиной смерти стал коронавирус, но на самом деле, последние годы режиссер боролся с онкологическим заболеванием. Именно поэтому сильно похудел, практически высох.

«Видимо, рак его съедал, но ковид добил», — цитирует родственников Виктюка «Комсомольская правда».

В больницу Роман Григорьевич попал 28 октября. Там он пережил одну реанимацию и близкие режиссера стали надеяться, что самое страшное уже позади. Но затем случился инсульт, и уже вторую реанимацию Виктюк не пережил. Он умер 17 ноября. больше по теме