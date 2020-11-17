Экс-жена Джигарханяна проигнорировала его похороны

«Для меня это небезопасно. Окружение Армена способно на любые поступки. Как минимум, они бы пытались меня унизить, а это недопустимо для меня. Армен Борисович не смог защитить себя, и меня уже не сможет. А я всегда буду жить так, чтобы он мог мною гордиться», — отметила Виталина «StarHit».