Экс-жена Джигарханяна проигнорировала его похороны

Бывшая супруга актера объяснила, почему не проводила его в последний путь
Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни. У знаменитого актера остановилось сердце. Проститься с артистом пришли тысячи людей. Но только бывшая жена Джигарханяна — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская — не присутствовала на церемонии. 41-летняя экс-супруга Армена Джигарханяна, с которой он прожил в браке чуть больше года, объяснила причину того, почему не пришла проводить актера в последний путь.
«Для меня это небезопасно. Окружение Армена способно на любые поступки. Как минимум, они бы пытались меня унизить, а это недопустимо для меня. Армен Борисович не смог защитить себя, и меня уже не сможет. А я всегда буду жить так, чтобы он мог мною гордиться», — отметила Виталина «StarHit».
В своем Instagram Цымбалюк-Романовская опубликовала пост, которым почтила память ушедшего из жизни ее бывшего мужа.
На черно-белой фотографии Армен Борисович улыбается и машет в зрительном зале родного театра. Напомним, прощание с народным артистом СССР проходило в Московском драматическом театре. Похоронили Джигарханяна на Ваганьковском кладбище рядом с могилой его единственной дочери Елены, трагически погибшей в 1987 году.