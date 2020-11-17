Пасынок пересказал последний разговор с Джигарханяном

Журналисты с утра уже дежурили возле театра, однако пока им не удалось снять ни единственного наследника Армена Джигарханяна, пасынка Степана, ни его бывшую супругу, киевскую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. Впрочем, последняя в свежем интервью и вовсе заявила, что не намерена приходить к артисту на похороны, объяснив это тем, что не хочет видеть бывшего мужа мертвым.

Что касается пасынка, то он живет в Америке и в России бывает лишь наездами. А в связи с нынешней тяжелой ситуацией, обусловленной пандемией коронавирусной инфекции, прилет Степана на похороны артиста кажется маловероятным.

Тем не менее ранее в разговоре с журналистами пасынок выразил надежду успеть приехать. А еще Степан пересказал репортерам последний разговор с Арменом Джигарханяном, который случился шесть дней назад. Пасынок, в частности, сообщил изданию Starhit

«Насколько я помню, это было дней шесть назад. Поговорили о самочувствии, о том, что у нас происходит в Америке. А в завершение беседы Армен Борисович еще раз поблагодарил меня за обширное подробное видеопоздравление, которое я ему записал на день рождения».