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«Это было дней шесть назад»: пасынок пересказал последний разговор с Джигарханяном 

Экспресс газета 5 часов назад
Пасынок пересказал последний разговор с Джигарханяном
Фото: РИА Новости
Сегодня, 17 ноября, проходят прощание и похороны известного актера Армена Джигарханяна. В театр, которым руководил артист на протяжении многих лет, пришли артисты Бедрос Киркоров, Александр Пашутин, Эдгард Запашный и многие другие.
Журналисты с утра уже дежурили возле театра, однако пока им не удалось снять ни единственного наследника Армена Джигарханяна, пасынка Степана, ни его бывшую супругу, киевскую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. Впрочем, последняя в свежем интервью и вовсе заявила, что не намерена приходить к артисту на похороны, объяснив это тем, что не хочет видеть бывшего мужа мертвым.
Что касается пасынка, то он живет в Америке и в России бывает лишь наездами. А в связи с нынешней тяжелой ситуацией, обусловленной пандемией коронавирусной инфекции, прилет Степана на похороны артиста кажется маловероятным.
Тем не менее ранее в разговоре с журналистами пасынок выразил надежду успеть приехать. А еще Степан пересказал репортерам последний разговор с Арменом Джигарханяном, который случился шесть дней назад. Пасынок, в частности, сообщил изданию Starhit:
«Насколько я помню, это было дней шесть назад. Поговорили о самочувствии, о том, что у нас происходит в Америке. А в завершение беседы Армен Борисович еще раз поблагодарил меня за обширное подробное видеопоздравление, которое я ему записал на день рождения».
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Шоу-бизнес , Эдгард Запашный , Армен Джигарханян , Бедрос Киркоров , Александр Пашутин
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