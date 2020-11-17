Пригожин обратился с просьбой к властям РФ

«Во втором квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные условия — сняли оплату налогов. По сути, если мы говорим о тяжёлой зиме и тяжёлой осени, то в этом квартале тоже должно быть какое-то послабление, потому что это взаимообмен государства и частного предпринимателя. Может быть, с частного предпринимателя на какое-то время снять это налоговое бремя? Что-то снять, перенести. Нужно найти какую-то формулу. Понятно, что сейчас музыкантов несметное количество. Ну представьте себе, как может Большой театр при 25-процентной заполняемости отбивать эти деньги?»