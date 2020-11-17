Пригожин обратился с просьбой к властям РФ

Ранее многие представители шоу-бизнеса начали жаловаться на отсутствие заработков в период пандемии.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что индустрия развлечений нуждается в поддержке.
«Во втором квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные условия — сняли оплату налогов. По сути, если мы говорим о тяжёлой зиме и тяжёлой осени, то в этом квартале тоже должно быть какое-то послабление, потому что это взаимообмен государства и частного предпринимателя. Может быть, с частного предпринимателя на какое-то время снять это налоговое бремя? Что-то снять, перенести. Нужно найти какую-то формулу. Понятно, что сейчас музыкантов несметное количество. Ну представьте себе, как может Большой театр при 25-процентной заполняемости отбивать эти деньги?»
Пригожин также привёл в пример концертный зал «Крокус Сити Холл». По словам продюсера, владельцы частных площадок для выступлений сейчас терпят убытки, потому что концертов нет, залы никто не снимает, доходы отсутствуют.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал «Говорит Москва», что в Кремле пока не задумываются о мерах поддержки артистов. По его словам, работа у деятелей культуры есть.